Medien: VfL Bochum trennt sich von Trainer Verbeek

11.07.2017 Bochum. Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat sich Medienberichten zufolge von Trainer Gertjan Verbeek getrennt. Nachfolger des 54-Jährigen soll Ismail Atalan werden, der bislang den Drittligisten Sportfreunde Lotte betreute, wie die "Bild"-Zeitung und "Reviersport" berichten. Verbeek sei bereits am Abend über den Rauswurf informiert worden. Der Niederländer war seit Anfang 2015 in Bochum im Amt und besaß noch einen Vertrag bis Ende der kommenden Saison. Die neue Spielzeit beginnt bereits in gut zwei Wochen.