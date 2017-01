Medien: May wird "sauberen" Schnitt mit Brüssel ankündigen

15.01.2017 London. Medien in Großbritannien spekulieren, dass Premierministerin Theresa May bei ihrer Grundsatzrede zum Brexit am Dienstag einen harten Kurs ankündigen wird. May werde zu erkennen geben, dass sie "bereit ist, Großbritannien aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion zu führen", schreibt der "Telegraph". Sie werde für einen "sauberen" Schnitt mit der EU werben, hieß es. Ein Regierungssprecher sprach von "Spekulationen".