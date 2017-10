Medien: Kataloniens Unabhängigkeitserklärung wohl am Montag

04.10.2017 Barcelona. Das katalanische Parlament wird voraussichtlich am Montag zusammentreten, um die Unabhängigkeit der Region von Spanien auszurufen. Darauf hätten sich die Sprecher der katalanischen Koalitionsparteien am Mittwoch in Barcelona geeinigt, berichteten die Zeitung "La Vanguardia" und andere Medien. Für den Abend hat der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont eine Mitteilung angekündigt. Puigdemont hatte heute bekräftigt, Katalonien wolle sich binnen weniger Tage unabhängig erklären. Ein mögliches Eingreifen der Zentralregierung in Madrid halte er für einen Fehler.