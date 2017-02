Medien: Geständnis nach Mord in Leipzig - Zweite Leiche

28.02.2017 Leipzig. Der mutmaßliche Mörder einer 43-jährigen Portugiesin in Leipzig soll noch eine weitere Frau umgebracht haben. Ein Mann habe sich der Polizei gestellt, berichtete die "Bild". Er habe gestanden, 2016 die Portugiesin und noch eine andere Frau getötet zu haben - und einen Hinweis gegeben, wo diese Leiche sei. Die Ermittler seien dann in einem Haus auf die zweite Tote gestoßen. Die zerstückelte Leiche der 43-jährigen Portugiesin war im April 2016 im Leipziger Elsterflutbecken entdeckt worden. Die Leipziger Staatsanwaltschaft kündigte für den Nachmittag eine Erklärung an.