Medien: Elton John will angeblich Karriereende ankündigen

24.01.2018 London. Popstar Elton John könnte nach britischen Medienberichten heute Abend möglicherweise das Ende seiner Karriere ankündigen. Der Brite ist seit etwa einem halben Jahrhundert erfolgreich im Musikgeschäft aktiv. Nach einem Bericht des Boulevardblatts "The Mirror" wird er seine letzte Welttour bekanntgeben. In London und New York sind die Ankündigungen für den frühen Abend geplant. Details dazu wollten die Sprecher des Popstars auf Anfrage allerdings nicht nennen.