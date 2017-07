Mayer gegen Mayer im Finale am Rothenbaum - Kohlschreiber gibt auf

29.07.2017 Hamburg. Florian Mayer steht gegen den argentinischen Sandplatzspezialisten Leonardo Mayer im Finale des Tennisturniers German Open in Hamburg. Der Bayreuther profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe des Augsburgers Philipp Kohlschreiber. Nach 57 Minuten hatte es 4:6, 3:2 aus Sicht von Mayer gestanden, als Kohlschreiber wegen einer Oberschenkelverletzung aufgab. Der Argentinier Mayer setzte sich in der Vorschlussrunde der mit knapp 1,5 Millionen Euro dotierten Veranstaltung am Hamburger Rothenbaum gegen seinen Landsmann Federico Delbonis 6:3, 7:5 durch.