May unterzeichnet EU-Austrittserklärung

28.03.2017 London. Die britische Premierministerin Theresa May hat die EU-Austrittserklärung unterzeichnet. Das berichtete der britische Nachrichtensender Skynews. May will am Mittag offiziell den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union beantragen. Mit der Erklärung im Parlament in London wird May den Weg für die zweijährigen Brexit-Verhandlungen mit Brüssel freimachen. May werde erklären, dass Großbritannien eine stolze Vergangenheit und eine glänzende Zukunft habe. Die Menschen müssten nun zusammenstehen.