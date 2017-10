May hält Abschlussrede bei Tory-Parteitag

04.10.2017 Manchester. Die britischen Konservativen beenden heute ihren Parteitag in Manchester. Zum Abschluss um die Mittagszeit spricht Premierministerin Theresa May. Sie will sich auf innenpolitische Themen konzentrieren. In Sachen Brexit hatte die Partei in den vergangenen Tagen demonstrativ Einigkeit gezeigt. Außenminister Boris Johnson gab sich bei seiner Rede überraschend zahm. Der Auftritt war mit Spannung erwartet worden, nachdem er mit Sticheleien gegen den Brexit-Kurs von May vorher für Schlagzeilen gesorgt hatte.