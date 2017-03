May: Brexit-Erklärung kommt noch vor Ende des Monats

14.03.2017 London. Die britische Premierministerin Theresa May will noch vor Ende März den Startschuss für die Brexit-Verhandlungen geben. Das sagte May im Unterhaus in London. Nachdem die Regierung das Brexit-Gesetz durchs Parlament gepeitscht hat, fehlt May nur noch die formale Zustimmung der Queen, damit sie die Scheidung von Brüssel einreichen kann. Befürchtungen, der Brexit-Zeitplan der britischen Regierung könnte durcheinander geraten, sind damit ausgeräumt. Doch separatistische Tendenzen in Schottland und Nordirland sorgen für neuen Ärger.