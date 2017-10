May: Bereiten uns auf Brexit ohne Abkommen mit der EU vor

09.10.2017 London. Die britische Regierung trifft Vorbereitungen für einen EU-Austritt ohne ein Abkommen über die künftigen Beziehungen mit Brüssel. Das sagte Premierministerin Theresa May im britischen Parlament. Obwohl es fundamental im Interesse Londons liege, dass die Verhandlungen erfolgreich seien, sei es die Verantwortung der Regierung für alle Eventualitäten vorzusorgen, so May. Die Brexit-Gespräche in Brüssel sind heute in die fünfte Runde gestartet. Sie verlaufen äußerst zäh.