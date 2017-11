Massenpanik in Londoner U-Bahn wohl durch Streit ausgelöst

25.11.2017 London. Zwei sich streitende Männer haben wahrscheinlich die Massenpanik in der Londoner U-Bahn ausgelöst. Davon geht die britische Polizei aus. Sie veröffentlichte am Abend Videobilder, auf der die beiden zu sehen sind. Die Ermittler bitten die Männer, sich zu melden. Bei der Massenpanik waren gestern 16 Menschen leicht verletzt worden. Die Menschen waren an den Station Oxford Circus und Bond Street die Treppen hochgerannt. Zusätzlich für Aufregung hatten unbestätigte Berichte über Schüsse gesorgt.