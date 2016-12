Massenpanik auf Musikfestival in Australien: 80 Verletzte

31.12.2016 Sydney (dpa) – Bei einer Massenpanik auf einem Musikfestival in Australien sind rund 80 Menschen verletzt worden. Zu dem folgenschweren Gedränge am späten Abend sei es gekommen, weil einige Feiernde hingefallen seien, nachdem sie eine Aufführung in einem Zelt verlassen hätten. Das berichtet die Polizei von Victoria. 19 Frauen und sechs Männer seien mit gebrochenen Beinen, Hüft- und Beckenbrüchen, Rücken- und Kopfverletzungen sowie mit Schnittwunden und Abschürfungen in Krankenhäuser gebracht worden. Zeugen der Panik berichteten, das Zelt sei überfüllt, die Ausgänge zu schmal gewesen.