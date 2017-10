Massaker von Las Vegas - Freundin des Schützen soll Ermittlern helfen

04.10.2017 Las Vegas. Nach dem Massenmord bei einem Konzert in Las Vegas erhoffen sich die Ermittler von der Freundin des Schützen Antworten. Medienberichten zufolge traf sie gestern Abend in Los Angeles von den Philippinen ein. Das Motiv des Attentäters Stephen Paddock, der am Sonntagabend 58 Menschen getötet hatte, ist weiter unklar. Gut 500 Menschen wurden verletzt. US-Präsident Donald Trump wird heute in der Kasinometropole erwartet. Er wollte Angehörige von Opfern treffen. Inzwischen häufen sich die Hinweise darauf, dass Paddock seine Tat "umfassend" vorbereitet hatte, wie es von der Polizei hieß.