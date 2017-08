Markierung mit künstlicher DNA nur wenig erfolgreich

06.08.2017 Bremen. Die Erwartungen an künstliche DNA zur Markierung von Gegenständen waren groß. Das Hightech-Mittel sollte helfen Einbrecher und Diebe zu überführen - oder von vornherein abschrecken. In Bremen, dem ersten Testgebiet für künstliche DNA, half die Methode allerdings nur wenig dabei, Verbrecher zu fangen. Die Aufklärungsquote sei vergleichsweise gering, sagte Polizei-Experte Jörg Reimann. In Kombination mit anderen Präventionsmaßnahmen könne sie Verbrecher aber durchaus abschrecken.