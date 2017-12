Mann sticht auf Sachbearbeiter im Jobcenter ein

04.12.2017 Hattingen. In einem Jobcenter in Hattingen in Nordrhein-Westfalen hat ein Mann einen Sachbearbeiter mit einem Messer attackiert. Der Mitarbeiter wurde am Bauch und am Oberkörper verletzt. Das Opfer brachte sich hinter einer Tür in Sicherheit, der Angreifer floh daraufhin aus dem Gebäude. Die Polizei konnte den Verdächtigen wenig später festnehmen. Er gestand den Angriff und gab als Motiv an, dass ihm Leistungen gekürzt worden seien. Wie schwer der Sachbearbeiter verletzt wurde, ist noch unklar.