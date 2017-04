Mann nach Lkw-Anschlag in Stockholm unter Terrorverdacht

08.04.2017 Stockholm. Der nach dem Anschlag in Stockholm festgenommene Mann steht unter Terror- und Mordverdacht. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der dpa. Bis Dienstagmittag haben die Ermittler nun Zeit, ihn zu verhören. Dann muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob der Verdächtige einem Richter vorgeführt wird. Dieser entscheidet dann darüber, ob der Verdächtige in Haft kommt. Ein offensichtlich gekaperter Lastwagen war am Nachmittag durch eine Einkaufsstraße in Stockholm gerast und in ein Kaufhaus gefahren. Dabei wurden mindestens vier Menschen getötet und 15 verletzt.