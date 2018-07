Mann fährt Kind an und geht dann einkaufen

05.07.2018 Bielefeld. Ein Autofahrer hat in Bielefeld ein Kind angefahren, verletzt liegengelassen - und ist dann einfach einkaufen gegangen. Ein Zeuge bemerkte sowohl den verletzten Jungen als auch später auf einem Supermarkt-Parkplatz ein Auto mit beschädigter Front. Da kam der Fahrer gerade mit seinem Einkauf unter dem Arm zu seinem abgestellten Wagen zurück, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Zeuge nahm den 28-Jährigen mit zur Unfallstelle und rief die Polizei. Der Mann leugnete zunächst noch, am Unfall beteiligt gewesen zu sein - doch die Polizisten stellten nach Ermittlungen Führerschein und Auto sicher. Das etwa fünfjährige Kind kam in ein Krankenhaus.