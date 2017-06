Mann eröffnet Feuer in New Yorker Krankenhaus - mehrere Verletzte

30.06.2017 New York. Ein Schütze hat in einem Krankenhaus im New Yorker Stadtteil Bronx das Feuer eröffnet und dabei mehrere Menschen verletzt. Kurze Zeit nach dem Angriff im Bronx-Lebanon-Hospital war der mutmaßliche Schütze tot, wie die Polizei bestätigte. Ob er sich das Leben nahm oder erschossen wurde,ist noch unklar. Medienberichten zufolge trug er einen weißen Arztkittel und verbarrikadierte sich zunächst in einem der oberen Stockwerke der Klinik. Die Polizei bestätigte, dass mehrere Menschen nach dem Angriff ärztliche Hilfe benötigten. Der Zustand der Opfer ist noch unklar.