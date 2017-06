Mann eröffnet Feuer in New Yorker Krankenhaus - eine Tote

01.07.2017 New York. Ein Mann hat in einem Krankenhaus im New Yorker Stadtteil Bronx das Feuer eröffnet, dabei eine Frau getötet und fünf weitere Menschen schwer verletzt. Kurze Zeit nach dem Angriff am Freitag im Bronx-Lebanon-Hospital tötete der Schütze sich selbst, wie Polizeichef James O'Neill sagte. Medienberichten handelte es sich um einen 45 Jahre alten Arzt und ehemaligen Angestellten der Klinik, der bei der Attacke einen weißen Arztkittel trug und sich zeitweise in einem der oberen Stockwerke verbarrikadierte. Das Motiv für die Tat ist noch unklar.