Mann entführt fünfjährige Tochter und droht sie zu töten

18.10.2017 Kaiserslautern. Ein 39-jähriger Mann soll in Kaiserslautern seine fünfjährige Tochter entführt und damit gedroht haben, sich und das Kind umzubringen. Erst nach stundenlanger Fahndung der Polizei mit zahlreichen Beamten, einem Hubschrauber und Suchhunden wurden die Vermissten am Abend von der Polizei in den Niederlanden aufgegriffen. Vater und Tochter waren unversehrt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der Vater wurde festgenommen. Der Mann hatte vormittags seine Tochter aus einer Kindertageseinrichtung abgeholt und war mit unbekanntem Ziel davon gefahren.