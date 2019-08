Mallorca: Flugzeug und Hubschrauber kollidieren, fünf Tote

25.08.2019 Palma. Beim Zusammenstoß eines Hubschraubers mit einem Kleinflugzeug auf der Urlaubsinsel Mallorca sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Drei der Opfer saßen in dem Flugzeug, zwei in dem Helikopter. Die Ursache ist noch unklar. In Barcelona gab es Aufregung am südlichsten Stadtstrand. Im Wasser wurde ein Sprengsatz entdeckt, 25 Meter vom Strand entfernt in drei Metern Tiefe. Der Strand wurde geräumt. Der Sprengkörper soll morgen entschärft werden und könnte ein Relikt aus dem spanischen Bürgerkrieg sein.