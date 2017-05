Mai startet mit häufigem Regen und wenig Sonne

01.05.2017 Offenbach. Schöneres Frühlingswetter lässt weiter auf sich warten. Auch in den nächsten Tagen regnet es häufig, es gibt wenig Sonne und örtlich sogar Bodenfrost, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Schuld daran sind Tief "Utz" und ein namenloses Höhentief, das im Rest der Woche über West- und Mitteleuropa liegt. Wärmer als 16 Grad wird es in den kommenden Tagen nicht. Erst am Wochenende stellt sich voraussichtlich die Wetterlage um. Möglicherweise wird das Wetter dann aber noch schlechter.