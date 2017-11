Mafioso ohne Reue - Italiens "Boss der Bosse" stirbt in der Haft

17.11.2017 Rom. Der einst meistgefürchtete Mafia-Boss Italiens ist tot. Salvatore "Totò" Riina starb am Morgen - einen Tag nach seinem 87. Geburtstag - im Krankentrakt des Hochsicherheitsgefängnisses von Parma. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Der zu lebenslanger Haft verurteilte Riina hatte an Nierenkrebs und Herzproblemen gelitten. "Seine Geheimnisse hat er für immer mit ins Grab genommen", kommentierte die Tageszeitung "La Repubblica". Der 1930 in Corleone auf Sizilien geborene Riina war einer der mächtigsten Bosse der Cosa Nostra, jahrzehntelang terrorisierte er Italien.