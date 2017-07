Macron vor Spitzentreffen mit Merkel und Trump

13.07.2017 Paris. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen beim deutsch-französischen Ministerrat heute die Zusammenarbeit der beiden Länder vorantreiben. Ein wichtiges Thema bei dem Treffen mit zahlreichen Ministern in Paris sind die Pläne für eine engere militärische Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Für Gastgeber Macron ist es nur der erste Teil eines ziemlich vollen Tagesprogramms: Kurz nach Merkels Abreise empfängt er am Nachmittag US-Präsident Trump zu einer symbolträchtigen Stippvisite.