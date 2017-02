Macron erhält Unterstützung im Präsidentschaftswahlkampf

22.02.2017 Paris. Zwei Monate vor der französischen Präsidentschaftswahl hat der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron einen wichtigen Bündnispartner gewonnen. Der Zentrumspolitiker François Bayrou verzichtete auf eine eigene Kandidatur und bot Macron eine Allianz an. Dieser nahm das Angebot an, wie er auf Twitter schrieb. Ein enger Unterstützer Macrons sprach vor Journalisten von einem "Wendepunkt des Wahlkampfs". Bayrou begründete seine Entscheidung mit der Gefahr eines Erfolgs der Rechtspopulistin Marine Le Pen von der Front National, die in Umfragen derzeit klar vorn liegt.