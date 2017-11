Maas zum Angriff auf Hollstein: "Schreckliche Nachricht aus Altena"

28.11.2017 Altena. Bundesjustizminister Heiko Maas hat den Messerangriff auf den Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein, verurteilt. "Schreckliche Nachricht aus Altena", schrieb Maas am Morgen bei Twitter und wünschte Hollstein gute Besserung. "Dürfen niemals akzeptieren, dass Menschen attackiert werden, nur weil sie anderen helfen. In unserem Land darf kein Platz sein für Hass und Gewalt", ergänzte der Minister. Hollstein war gestern Abend in einem Dönerladen mit einem Messer angegriffen worden. Die Behörden halten ein politisches Motiv für wahrscheinlich.