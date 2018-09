Maaßen als Innenstaatssekretär für Sicherheit zuständig

19.09.2018 Berlin. Der bisherige Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen soll als Staatssekretär im Innenministerium für den Bereich Sicherheit zuständig werden. Das umfasse nicht die Aufsicht für seine alte Behörde, sagte Innenminister Horst Seehofer in Berlin. Die Nachfolge im Bundesamt für Verfassungsschutz sei vorerst offen, sagte Seehofer. Bis diese geklärt sei, bleibt Maaßen im Amt. Kanzlerin Angela Merkel, Seehofer sowie SPD-Chefin Andrea Nahles hatten sich gestern auf die Beförderung Maaßens geeinigt, nachdem dieser mit Äußerungen zu den Protesten in Chemnitz in die Kritik geraten.