24.10.2017 Hamburg. Ein zweijähriges Mädchen ist in Hamburg am Abend vermutlich von ihrem Vater getötet worden. Der verdächtige Mann ist nach Angaben der Polizei vom Dienstagmorgen auf der Flucht. Das tote Kind war im Hamburger Ortsteil Neuwiedenthal in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Die Mutter wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.