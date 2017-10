Mächtiger Finanzchef des Sinaloa-Kartells in Mexiko gefasst

26.10.2017 Mexiko-Stadt. Die mexikanische Polizei hat einen mächtigen Finanzchef des Drogenkartells von Sinaloa verhaftet. Víctor Manuel Félix Beltrán alias "El Vic" wurde in einem Luxusapartment in Mexiko-Stadt gefasst. Gegen ihn liegt ein Auslieferungsgesuch aus den USA vor. Der 30-Jährige soll für die Söhne des schon in die USA ausgelieferten Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán gearbeitet haben und vor allem in das Heroin-Geschäft verwickelt gewesen sein.