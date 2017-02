Lufthansa nimmt Schlichtung im Tarifkonflikt mit Piloten an

15.02.2017 Frankfurt/Main. Im Tarifkonflikt mit den Piloten hat die Lufthansa die Empfehlung des Schlichters Gunter Pleuger angenommen. Demnach würden die 5400 Piloten im Konzerntarifvertrag von Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings eine Vergütungserhöhung in vier Stufen in Höhe von insgesamt 8,7 Prozent erhalten. Zusätzlich gebe es eine Einmalzahlung im Gesamtvolumen von rund 30 Millionen Euro, was voraussichtlich einer Ausschüttung von 5000 bis 6000 Euro je Beschäftigten entspreche.