Lufthansa: Computer-Probleme beim Einchecken behoben

28.09.2017 Frankfurt/Main. Erhebliche Probleme in den Buchungssystemen zahlreicher Fluggesellschaften haben den weltweiten Luftverkehr behindert. Grund war eine Panne beim IT-Dienstleister Amadeus. Bei zahlreichen Gesellschaften funktionierten deswegen am Vormittag die Systeme etwa zum Check-in nicht. Auch bei der Lufthansa kam es zu Verzögerungen, weil die Piloten nicht mit den notwendigen Informationen über die erschienenen Passagiere versorgt werden konnten. Vereinzelt habe es um bis zu 45 Minuten verspätete Abflüge gegeben. Am Mittag seien die Probleme aber wieder behoben gewesen.