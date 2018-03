London berät weiteres Vorgehen im Nationalen Sicherheitsrat

17.03.2018 London. London hat die Ausweisung von 23 britischen Diplomaten aus Russland verurteilt. "Angesichts des früheren Verhaltens Russlands haben wir mit einer Antwort dieser Art gerechnet", teilte ein Sprecher des Außenministeriums in London mit. Der Nationale Sicherheitsrat werde in der kommenden Woche zusammenkommen, um weitere Schritte zu beraten. Zunächst wolle man aber erst einmal den betroffenen Mitarbeitern in Russland bei der Rückkehr nach Großbritannien helfen. Für das Attentat auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter sei der russische Staat verantwortlich, betonte der Sprecher.