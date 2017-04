London: Britisches Parlament stimmt Neuwahl zu

19.04.2017 London. Die Briten wählen am 8. Juni vorzeitig ein neues Parlament. Die Abgeordneten des Unterhauses stimmten in London mit großer Mehrheit dem Antrag von Premierministerin Theresa May zu. Sie will mit einem deutlichen Sieg mehr Rückendeckung für die anstehenden Brexit-Verhandlungen gewinnen. 522 Abgeordnete stimmten für die Neuwahl im Juni, 13 dagegen. Labour-Chef Jeremy Corbyn kritisierte, May habe immer wieder betont, dass es keine Neuwahl geben werde. Umfragen sehen einen großen Vorsprung für die regierenden Konservativen und Labour in einem historischen Tief.