Liverpool siegt mit 3:0 gegen FC Southampton

18.11.2017 Liverpool. Der FC Liverpool hat in der Premier League einen souveränen Heimerfolg gefeiert. Die Reds von Trainer Jürgen Klopp besiegten den FC Southampton mit 3:0. Mohamed Salah mit einem Doppelpack und der Brasilianer Philippe Coutinho trafen in Anfield für die Gastgeber. Salah hat nach zwölf Saisonspielen schon neun Tore auf dem Konto. Das gab es in der Premier League noch nie. Klopp, der unter der Woche wegen gesundheitlicher Beschwerden im Krankenhaus gewesen war, hatte vor der Partie betont, er sei wieder vollkommen fit. Seine Mannschaft bleibt trotz des Heimsiegs auf Platz fünf.