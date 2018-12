Lindner erinnert an Gründung der FDP vor 70 Jahren

15.12.2018 Heppenheim. FDP-Chef Christian Lindner hat zum 70-jährigen Gründungsjubiläum seiner Partei an deren Anfänge erinnert. Der Gedanke des "nie wieder" habe die Politiker nach dem Zweiten Weltkrieg angetrieben, sagte er im südhessischen Heppenheim, wo sich die FDP am 11. und 12. Dezember 1948 gegründet hatte. Die größte Aufgabe der Liberalen sei heute, ein Leitbild für eine offene Gesellschaft zu entwickeln, in die sich alle integrieren können sollten.