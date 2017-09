Lindner: FDP-Fraktion unterstützt Kandidatur Schäubles

27.09.2017 Berlin. Die FDP-Fraktion will die Kandidatur von Finanzminister Wolfgang Schäuble als Präsident des Bundestages unterstützen. Fraktionschef Christian Lindner erklärte: "Als herausragende Persönlichkeit verfügt Wolfgang Schäuble über eine natürliche Autorität, die in diesen Zeiten von besonderer Bedeutung ist." Unionsfraktionschef Volker Kauder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wollen Schäuble in der Fraktionssitzung am 17. Oktober für das Amt vorgeschlagen.