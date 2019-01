"Lindenstraßen"-Fans demonstrieren in Köln für ihre Serie

19.01.2019 Köln. Etwa 200 Fans der "Lindenstraße" haben in Köln gegen die Absetzung der Fernsehserie demonstriert. Sie hielten Reden und lasen Gedichte vor. Einige von ihnen waren weit angereist, etwa aus München. Viele der Teilnehmer schwenkten Schilder mit Aufschriften wie "Ein Sonntag ohne Lindenstraße? Nein!" oder "Kult kennt keine Quote". Der Westdeutsche Rundfunk will die seit 1985 laufende Serie im nächsten Jahr einstellen, wegen gesunkener Einschaltquoten.