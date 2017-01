"Licht aus!" zum Entschleunigen - Aktion im Schwarzwald

15.01.2017 St. Blasien. In sechs Gemeinden im Hochschwarzwald gehen am Abend für eine Stunde die Lichter aus. Mit der ungewöhnlichen Aktion wollen die Kommunen ein Zeichen setzen für Entschleunigung, Besinnung und Phasen der Erholung, wie ein Sprecher der Hochschwarzwald-Tourismus-Gesellschaft. Bürger seien aufgerufen, auf elektrisches Licht zu verzichten. Angeboten werden in der Zeit Laternen- und Fackelwanderungen. Die Aktion mit dem Titel "Licht aus!" finde zum ersten Mal statt und beschränke sich auf den Hochschwarzwald.