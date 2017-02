Lewentz stellt Sicherheitskonzept für Fastnacht vor

13.02.2017 Mainz. Nach den Terroranschlägen in Nizza und Berlin stehen die Sicherheitsbehörden in Rheinland-Pfalz bei der Straßenfastnacht vor großen Aufgaben. "Die Polizei muss alles tun, damit die Fastnachtsumzüge geschützt sind", sagte Innenminister Roger Lewentz jüngst in Mainz bei der Übergabe eines Karnevalordens. Heute stellt Lewentz das Sicherheitskonzept für die Fastnacht vor. Es solle gewährleisten, dass die Narren die Tage unbeschwert genießen können. Im vergangenen Jahr sicherten am Rosenmontag mehr als 3000 Beamte die Fastnacht in Rheinland-Pfalz.