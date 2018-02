Leuchtender Bahnsteig soll Stuttgarts S-Bahn pünktlicher machen

26.02.2018 Stuttgart. Um endlich pünktlicher zu werden, testet die Stuttgarter S-Bahn von heute an eine deutschlandweite Innovation: die leuchtende Bahnsteigkante. Am Gleis 2 des Bahnhofs Bad Cannstatt zeigen im Boden eingelassene Leuchtsymbole vor der Einfahrt des nächsten Zuges, wo der Zug hält und wo genau sich die Türen befinden. Die Hoffnung der Bahn: Die Fahrgäste stehen damit am Bahnsteig immer an der richtigen Stelle, das Einsteigen geht zügiger. Geplant ist, dass in den Wagen des jeweiligen Zuges per Kamera - natürlich anonymisiert - erfasst wird, wo sich noch freie Sitzplätze befinden.