Letztes Mitglied der spanischen Terrorzelle identifiziert

24.08.2017 Barcelona. Die spanische Polizei hat nun auch das letzte Mitglied der katalanischen Terrorzelle identifiziert. Experten haben mittels DNA-Proben die Identität der zweiten Leiche bestimmt, die in dem in Alcanar südlich von Barcelona explodierten Haus gefunden worden war. Bei der ersten Leiche handelt es sich um den als Anführer der Terrorzelle gesuchten Imam Abdelbaki Es Satty. Der zweite Tote wurde als Youssef Aalla identifiziert, laut "La Vanguardia" ein Bruder eines in Cambrils von der Polizei erschossenen Terroristen und zudem Bruder eines der vier festgenommenen Verdächtigen.