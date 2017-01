Letzter Vermittlungsversuch für friedliche Lösung in Gambia

20.01.2017 Banjul. Unter dem Druck einer begonnenen Militärintervention haben westafrikanische Staatschefs in Gambia einen letzten Vermittlungsversuch gestartet. Sie wollen den abgewählten Präsidenten Yahya Jammeh von einer friedlichen Machtübergabe überzeugen. Der Vormarsch der militärischen Eingreiftruppe westafrikanischer Staaten in Richtung der Hauptstadt Banjul wurde daher zunächst auf Eis gelegt, wie ein ranghoher Geheimdienstmitarbeiter erklärte. Sollte Jammeh nicht weichen, soll der Vormarsch der Truppen aus Nigera, Ghana, Togo und dem Senegal am Nachmittag fortgesetzt werden.