Letzte Vorbereitungen für Bombenentschärfung in Koblenz

02.09.2017 Koblenz. In Koblenz laufen die letzten Vorbereitungen für die Entschärfung einer großen Weltkriegsbombe. Weitere Patienten wurden von einem Krankenhaus in der Sperrzone zu anderen Kliniken gebracht. 21 000 Bürger sollen ein Gebiet mit einem Radius von einem Kilometer verlassen. Gegen 15 Uhr will der Kampfmittelräumdienst den Blindgänger entschärfen. Morgen wollen hessische Kampfmittelräumer in Frankfurt eine 1,8 Tonnen schwere Weltkriegsbombe unschädlich machen - dafür müssen mindestens 60 000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.