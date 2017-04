Leipzig weiter auf Königsklassen-Kurs - 1:1 gegen Schalke

23.04.2017 Gelsenkirchen. RB Leipzig ist weiter klar auf direktem Qualifikationskurs für die Champions League. Nach dem 1:1 beim FC Schalke 04 zum Abschluss des 30. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben die zweitplatzierten Sachsen sieben Punkte Vorsprung auf Rang vier. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt acht Zähler. Für Schalke wird die Europapokalteilnahme bei sechs Punkten hinter Platz sechs dagegen immer unrealistischer. Timo Werner brachte RB in der 14. Minute in Führung, Klaas Jan Huntelaar glich kurz nach der Halbzeitpause aus.