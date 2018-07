Leihräder-Probleme in Städten - Anbieter Obike abgetaucht

11.07.2018 München. In mehreren deutschen Städten wachsen die Probleme mit den silber-gelben Leihrädern von Obike: Sie stehen oft im Weg und sind häufig Ziel von Vandalismus. Zwar habe der Anbieter aus Singapur mehreren Städten versprochen, alle oder einige Räder wegzuräumen. Passiert sei aber nicht viel, sagt etwa der Fahrradbeauftragte der Stadt München, Florian Paul. Auch in Hannover, Frankfurt und Berlin sowie bei Hamburg gibt es Probleme mit dem Anbieter. Obike wurde erst im vergangenen Jahr gegründet und bietet in mehreren europäischen Städten seine Leihräder an.