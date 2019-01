Lawine trifft Hotel in Österreich - keine Verletzten

15.01.2019 Ramsau am Dachstein. Eine nächtliche Lawine hat in Ramsau in Österreich ein Hotel getroffen. Die 60 Gäste und Angestellten konnten nach Angaben der Polizei das Gebäude unverletzt verlassen. Die Lawine verschob laut Polizei allerdings einige Autos und richtete Sachschaden an. Die Schneewalze hatte wegen der langen flachen Strecke bis zum Ort bereits viel von ihrer Wucht verloren. In Österreich herrscht auch nach dem Nachlassen der Schneefälle große Lawinengefahr.