Lagerfeld und Chanel zeigen große Schau in Elbphilharmonie

07.12.2017 Hamburg. Star-Designer Karl Lagerfeld hat mit einer exklusiven Modenschau und prominenten Gästen in der Hamburger Elbphilharmonie Premiere gefeiert. Für Chanel machte er den Großen Saal des Konzerthauses am Abend erstmals zum Laufsteg. Die legendäre Pariser Modemarke stellte in der "Métiers d'Art"-Schau Entwürfe vor, die die Handwerkskunst der an Chanel angegliederten Ateliers zeigen. Wie bei den Pariser Schauen des Modehauses drängten sich auch in Hamburg internationale Stars: Hollywood-Schauspielerin Kristen Stewart kam im Luxus-Tanktop zur Hose, Tilda Swinton im cremefarbenen Seidenanzug.