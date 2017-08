Lady Gagas Drohnen-Kostüm "Volantis" in New York ausgestellt

03.08.2017 New York. Für die Popwelt war der Auftritt mindestens ebenso denkwürdig wie für Enthusiasten der unbemannten Luftfahrt: In einem Drohnen-Kostüm namens "Volantis" eröffnete Sängerin Lady Gaga 2013 die Party zur Veröffentlichung ihres Albums "Artpop". Das weltweit wohl erste fliegende und ferngesteuerte Outfit ist noch bis Anfang Dezember in einer Ausstellung im "Intrepid Sea, Air & Space Museum" in New York zu sehen. "Volantis" kann knapp einen Meter über dem Boden schweben und manövriert werden.