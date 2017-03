Löw verlangt Sieg in Aserbaidschan

25.03.2017 Baku. Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem Spiel in Aserbaidschan den nächsten Sieg in der WM-Qualifikation als klares Ziel ausgegeben. "Es ist nicht ganz einfach mit einer langen Anreise, der Zeitverschiebung, aber das soll keine Ausrede sein. Ich bin überzeugt, wenn wir mit der richtigen Konzentration ins Spiel gehen, werden wir auch gewinnen", sagte der Löw vor dem Abschlusstraining in Baku. Ob Mesut Özil bei der Partie der Fußball-Nationalmannschaft morgen mitspielen kann, ist wegen Rückenprobleme des Mittelfeldspielers ungewiss.