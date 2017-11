Löw startet Vorbereitung auf Frankreich-Spiel

12.11.2017 Köln. Nach einem Tag mit Regenerationstraining und Touristenprogramm kehren die Fußball-Nationalspieler heute aus London nach Deutschland zurück. In Köln steht am Dienstag das letzte Länderspiel des Jahres gegen Frankreich an. Am Nachmittag bittet Bundestrainer Joachim Löw Mats Hummels und Co. zu einer Trainingseinheit im Kölner Südstadion. Löw hat für das Duell mit der Équipe Tricolore mehrere personelle Veränderungen im Vergleich zum England-Spiel angekündigt. Die in Wembley geschonten Toni Kroos und Sami Khedira werden wohl in die DFB-Auswahl zurückkehren.